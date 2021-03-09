السيطرة على حريق عقار مكون من 7 طوابق بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بشقة بعقار مكون من 7 طوابق بشارع الإنتاج بعزبة عثمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بعقار ملك ورثة محمد محمود مكون من طابق أرضى، و6 طوابق علوية، بشارع الإنتاج بعذبة عثمان.انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق والذى تسبب في خسائر بشقة بالطابق السادس دون خسائر بشرية.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.