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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:07 م
الخدمات الطبية
الخدمات الطبية
المنيا ـ على حسين
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة بمتابعة حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بكمين شوشه بمركز سمالوط، حيث أسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 25 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام.

من جانبه، تابع السكرتير العام للمحافظة الحالة العامة للمصابين بمستشفى المنيا العام، يرافقه الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة ومسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي.

ونقل السكرتير العام خالص تعازي محافظ المنيا لأسرة المتوفي بالحادث، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، حيث اطمأن السكرتير العام، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة.

وكلف السكرتير العام، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما وجه مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة.
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي
توجيهات بتوفير الخدمات الطبية والرعاية لمصابي انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي

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