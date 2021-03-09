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مصر

رئيس «السكة الحديد» يتفقد أعمال التطوير في ورشة إيرماس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:07 م
أشرف رسلان، رئيس
أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد
علا غزال
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تفقد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بورشة إيرماس ومتابعة سير العمل بالورش ومعدلات الإنتاج.

تفقد رسلان أعمال تطوير الطرق الداخلية داخل الورشة والخاصة بعمل بلاطات خرسانية وانترلوك ببعض الطرق، إضافة إلى أعمال الكهرباء والصرف والتغذية والتيار الخفيف، وأعمال الهواء المضغوط وأعمال الحماية المدنية للحفاظ على بيئة العمل الصحية والمناسبة للعاملين، وخلال مروره وجّه المهندس أشرف رسلان بالاسراع في وتيرة العمل لنهو أعمال التطوير الجارية بالطرق الداخلية للورشة، والمنفذة بنسبة تصل إلى ٥٠٪.

وشدد رئيس الهيئة خلال تفقده أقسام الورشة المختلفة، ومراجعة مراحل العمل الخاصة بعمرة وصيانة الجرارات، على تحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، مشيرًا إلى ضرورة الحرص التام على عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية والتأكد من الالتزام بمعايير التفتيش والجودة للعمل.

وتفقد ورشة الدهان لمتابعة اعمال دهان العربات الجاري تطويرها بورش الهيئة التي يتم دهانها بورشة ايرماس بعدد ١٠ عربات سيتم الاستعداد بهم يوم ٢٠ من الشهر الجاري ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وخطة الهيئة لتجديد ورفع كفاءة وإحلال جميع العربات المتقادمة بالسكة الحديد بعربات جديدة وعربات مطوّرة على جميع خطوط السكة الحديد خلال العام الجاري ٢٠٢١ طبقًا لخطة التطوير التي تم عرضها على وزير النقل يوم ٣ فبراير ٢٠٢١.

وتفقد رسلان مشروع إنشاء سقيفة البواجي الجديدة، والخاصة بصيانة البواجي والمقامة على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، وتحتوي على عيّارين حمولة ٥٠ طن، ووجّه خلالها بسرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية بموقع العمل والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال به إلى ٨٠٪.

كما استكمل رئيس الهيئة جولته بتفقد أعمال التطوير بزيارة سقيفة البورنج والموتورات، والجارية أعمال التطوير بها بنسبة تنفيذ تصل إلى ٦٠٪، وتحتوي السقيفة على عدد ٣ عيّار حمولة ١٠ طن وتنقسم السقيفة إلى باكيتين بأبعاد ٢٥م × ٦٠م وتتبقى أعمال التشطيبات النهائية وتركيب الأرضيات والصاج.

كما تفقد رئيس الهيئة مبنى المخازن الجديد، ووجّه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية لإمكان تخزين المهمات في أماكن محكمة للحفاظ عليها من الضياع أو الإهدار، كما تفقد أعمال إنشاء سقيفة المخازن الجديدة بجوار مبنى المخازن والمنفذة أعمال انشائه بنسبة ٤٠٪.

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