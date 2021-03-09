باسل خياط ويسرا على أفيش «حرب أهلية»

كشف المنتج جمال العدل عن البوستر الرسمي لمسلسل «حرب أهلية» الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وتتعاون فيه يسرا لأول مرة مع الفنان باسل خياط، بينما ظهر الثنائي علي البوستر الرئيسي الذي نشره المنتج جمال العدل عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وتتعرض يسرا خلال أحداث المسلسل لعدد من المشكلات النفسية والعصبية بسبب حياتها الشخصية والأسرية وتحاول التغلب عليها، وتجسد جميلة عوض دور ابنتها الوحيدة بالعمل.«حرب أهلية» إخراج سامح عبد العزيز ومن تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا وجميلة عوض وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، مقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.