رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هيئة البريد تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة «يوم الشهيد»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:37 م
هيئة البريد
هيئة البريد
طارق عتمان
طباعة
أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريا بمناسبة «يوم الشهيد»، الذي يوافق 9 مارس من كل عام حيث أعلنته مصر، بعد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة يومًا للشهيد.

وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن «يوم الشهيد» هام لديدى جميع المصريين ويعد رمز الاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب هذا الوطن، كما يتزامن الاحتفال بيوم الشهيد مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين وملقب بالجنرال الذهبي لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابعي بريد تذكاريين لتوثيق هذا الحدث الهام.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن فلسفة تصميم الطابع الأول جاءت تكريمًا للفريق عبد المنعم رياض باعتباره واحدًا من أبرز رموز العسكرية المصرية، حيث تم التركيز على وجه الفريق عبد المنعم رياض بالزي العسكري، داخل علم مصر في حركة دائرية مع امتداد العلم لأعلى التصميم ويساره للدلالة على امتداد الصولات والجولات العسكرية الكثيرة التي قادها وحول الوجه مجموعة من الأشعة الممتدة في خلفية التصميم للدلالة على الدور القيادي المنتشر في كثير من الحروب وقد استخدم اللون الأخضر للدلالة على الخير الذي كان الفريق عبد المنعم رياض سببًا فيه لمصر اما التصميم الثاني فيرمز الى اهتمام مصر بتكريم أبنائها من شهداء الوطن، حيث انه تم استخدام شكل النصب التذكاري للجندي المجهول للدلالة على شهداء مصر، وقد جاء العلم ملتفًًّا حول النصب التذكاري في حركة دائرية للدلالة على الاحتواء واهتمام الدولة بجميع شهدائها، مع وجود الأشعة المنتشرة في خلفية التصميم للدلالة على دور كل شهيد في مصر.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والاحداث الهامة تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس كل طابع (٣ سم في ٥ سم) لكل طابع مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

بيع نعل لرئيس وزراء بريطانيا السابق تشرشل في المزاد بـ44 ألف دولار

«نيويورك تايمز»: وفاة نورتون جستر مؤلف كتب الأطفال عن 91 عاما

الهند تعتزم فرض رسوم استيراد على المعدات والخلايا الشمسية من أبريل 2022

تردد قنوات بين سبورت على نايل سات 2021

أيام زمان

«هؤلاء علموني».. حكايات القانوني الشهير مع عمالقة الفن المصري

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

الجمعة.. مناقشة 3 روايات بمكتبة إضاءات بمدينة 6 أكتوبر

صدور الطبعة الثانية من «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

المكتبة المتنقلة تواصل نشاطها الثقافي والفني بالجيزة