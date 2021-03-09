هيئة البريد تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة «يوم الشهيد»

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريا بمناسبة «يوم الشهيد»، الذي يوافق 9 مارس من كل عام حيث أعلنته مصر، بعد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة يومًا للشهيد.وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن «يوم الشهيد» هام لديدى جميع المصريين ويعد رمز الاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب هذا الوطن، كما يتزامن الاحتفال بيوم الشهيد مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين وملقب بالجنرال الذهبي لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابعي بريد تذكاريين لتوثيق هذا الحدث الهام.وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن فلسفة تصميم الطابع الأول جاءت تكريمًا للفريق عبد المنعم رياض باعتباره واحدًا من أبرز رموز العسكرية المصرية، حيث تم التركيز على وجه الفريق عبد المنعم رياض بالزي العسكري، داخل علم مصر في حركة دائرية مع امتداد العلم لأعلى التصميم ويساره للدلالة على امتداد الصولات والجولات العسكرية الكثيرة التي قادها وحول الوجه مجموعة من الأشعة الممتدة في خلفية التصميم للدلالة على الدور القيادي المنتشر في كثير من الحروب وقد استخدم اللون الأخضر للدلالة على الخير الذي كان الفريق عبد المنعم رياض سببًا فيه لمصر اما التصميم الثاني فيرمز الى اهتمام مصر بتكريم أبنائها من شهداء الوطن، حيث انه تم استخدام شكل النصب التذكاري للجندي المجهول للدلالة على شهداء مصر، وقد جاء العلم ملتفًًّا حول النصب التذكاري في حركة دائرية للدلالة على الاحتواء واهتمام الدولة بجميع شهدائها، مع وجود الأشعة المنتشرة في خلفية التصميم للدلالة على دور كل شهيد في مصر.وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والاحداث الهامة تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.وجدير بالذكر أن مقاس كل طابع (٣ سم في ٥ سم) لكل طابع مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات.