«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

لم تكن العلاقة بين المخرج حسن الإمام والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فنية فقط، بل ربطت بينهما علاقة قوية من الصداقة والمحبة، إلى الحد الذي أرسل فيه الأول برقية يشكو فيها للثاني من التعنت الذي واجهه خلال تصوير فيلم «الراهبة» مع هند رستم عام 1965.بعث حسن الإمام يشكو لعبد الحليم من تأخر تصوير المناظر الداخلية للفيلم، وذلك بعدما أنهى جولته في لبنان لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وأكد له أنه اتصل بشركة «صوت الفن» للإنتاج، والتي أسسها حليم مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والمحامي مجدي العمروسي، لتحديد استوديو لإكمال التصوير، ولكنه يفاجئ بأن الاستوديوهات جميعها مشغولة.وأخيرًا قررت الجهة المنتجة أن توقف التصوير بالفيلم إلى حين عودة العمروسي من الخارج، لذلك طلب المخرج المصري من صديقه أن يجد له حلًا باعتباره أحد المؤسسين وأكد له أنه قد ينسحب من الفيلم نهائيًا، خاصة أنه كان مرتبط بالعمل في فيلم آخر بعنوان «مريم المجدلية».ولكن المؤكد أن حليم استجاب لشكوى الإمام، ونجح في إثنائه عن رأيه واستأنف تصوير الفيلم، والذي خرج على أعلى مستوى من الأداء والإخراج وحقق نسبة إقبال كبيرة من المشاهدين.