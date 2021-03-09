تعلمت «الإنجليزية» من زوجها الأمريكي.. اعترافات سامية جمال

أجرت الفنانة سامية جمال حوارا على صفحات مجلة «الموعد» ذكرت فيه كيف تعلمت اللغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية.وقالت: «عندما ذهبت على إيطاليا ذات يوم ونزلت في نفس الفندق الذي تعودت أن أقيم فيه كلما ذهبت على روما، وأنا بطبيعتي لا أحب تغيير الأماكن التي أحبها ولا الأصدقاء الذين تروق لي عشرتهم».وتضيف سامية جمال: «كان من عادتي أن أخاطب العاملين بالفندق باللغة الإنجليزية التي أجيدها، ولكنني فوجئت في هذه المرة بأنهم يرفضون التحدث معي إلا بالإيطالية».وتابعت: «فهمت من مديرة الفندق أنه قد صدر قرار من الحكومة بعدم التكلم مع السياح والزائرين إلا بلغة البلاد، وهكذا بدأت في حفظ الكلمات الإيطالية إلى أن تمكنت من التخاطب بها».وواصلت: «كان هذا شاني في بداية حياتي الفنية حين نزلت في فندق أصحابه سويسريون وكانوا يتحدثون الفرنسية فاضطررت إلى فهمها وإن كنت أجد صعوبة في تعلمها، أما اللغة الإنجليزية فقد كانت أمنية حياتي أن أتعلمها لأنني كنت أشاهد الكثير من أفلام الغرب الأمريكي، وعندما بدأت أعمل كانت الحرب العالمية الثانية قد اشتعلت فاختلطت بكثير من الإنجليز والأمريكان واستطعت فهم مبادئ هذه اللغة ثم تمكنت منها بعد زواجي من رجل أمريكي».