ياسمين على: حفلة الليلة المحمدية سبب اكتشاف موهبتى (فيديو)

حكت الفنانة ياسمين علي خلال تواجدها في ندوة تكريمها بـ"الدستور" قصة اكتشاف والدايها لموهبتها وهي في الثالثة من عمرها، حيث قالت: «في حفلة لليلة المحمدية وقدم هذه الحفلة عبدالله الرويشد وياسمين الخيام وبابا كان مسجلها وشاهدتها وأنا في الثالثة من عمري وكان يتواجد معنا في البيت عائلتي وبعض الجيران وأثناء جلوسهم وحديثهم ولبست أحد ملابس والداتي وخرجت عليهم وقدمت أغنية ياسمين الخيام ومن هنا عرفوا أنني موهوبة».كما تحدثت ياسمين علي عن مشاركتها في مسلسل "النهاية" الذي عرض رمضان الماضي وقالت: «أصعب مشهد قدمته هو الذي قتلت فيه لأنني لا أحب الدم واخاف جدًا وتوترت بشدة ومن كثرة التوتر لم أقدم المشهد بشكل جيد من أول مرة، وكنت مروعوبة جدًا لأن الموقف كان صعب».