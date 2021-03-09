بـ5 آلاف جنيه.. فرص عمل بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزارة القوى العاملة، الثلاثاء، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية وذلك براتب يبدأ من 5000 جنيه ويحدد بحسب الخبرة.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة (مهندسى اتصالات، ومهندسي أمن معلومات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على بكالوريوس هندسة، وإخصائيي تحليل بيانات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على بكالوريوس نظم معلومات.يشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون لديه خبرة 5 سنوات، وألا يزيد عمره على 35 سنة، وأن يكون من سكان القاهرة الكبرى.تتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، وبدل انتقال، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 38271300، أو التوجه لمقر الشركة في القرية الذكية، الكيلو 28، الجيزة.