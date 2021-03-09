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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «رياضة الإسكندرية» تتابع نتيجة التفتيش على الهيئات الشبابية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:54 م
وكيل رياضة الإسكندرية
وكيل رياضة الإسكندرية
هبه عويضه
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اجتمعت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مع مديري فرعى شباب الجمرك والمنتزه، لاستعراض نتيجة التفتيش على الهيئات الشبابية التابعة لفروعهم وبيان أوجه القصور في تلك الهيئات وأوجه القوة وذلك لمساعدة تلك الهيئات على القيام بواجباتها.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية جديدة تنتهجها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للوقوف على نقاط الضعف والقوة بالهيئات التابعة لها لمساعدة تلك الهيئات ولتحسين الأداء وقيام الهيئات بواجباتها.

حيث قام كل من نادية هندي مدير فرع الجمرك، ورضا صالح مدير فرع المنتزه، بعرض بيان تفصيلي عن كل مركز من التفتيش المالي والإداري وانضباط العاملين ومدى تنفيذ الخطة والإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور حنان عبد الفتاح مدير إدارة الهيئات، وهالة سعد مدير التفتيش المالي والإداري، وإسلام دياب مدير متابعه مراكز الشباب، وحازم رفاعي المسؤول المالي.

وعقب مديرو الإدارات الموجودة، على ما جاء في بيان مديري الفروع، كل في اختصاصه، وجاءت توصيات الاجتماع بخروج تعميم على كل مراكز الشباب بشان بعض الملاحظات العامة في مراكز الشباب كمثال ذلك إجراءات قبول العضوية وإجراءات تعين العاملين بالمركز وتوجيه بعمل سجلات موجودة لمراكز الشباب، بالإضافة إلى العديد من التعليمات العامة، يأتي ذلك بعد تشكيل عدة لجان لمتابعة مراكز الشباب للوقوف على الوضع الحقيقي للمراكز.

ووجهت الدكتورة صفاء الشريف بتشكيل عدة لجان متتالية من الإدارات المتنوعة بالمديرية، مشيرة إلى أن المديرية مستمرة في التطوير دائمًا.

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