توافد آلاف بمحيط مسجد السيدة زينب في الليلة الكبيرة رغم إجراءات كورونا

توافد محبو ومريدو السيدة زينب من كل المحافظات على مسجدها بالقاهرة؛ لإحياء الليلة الكبيرة لمولد السيدة، رغم عدم فتح المسجد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المسجد وسط حشود كبيرة حول المسجد والميدان والشوارع المؤديه إليه.ويحتفل الآلاف بمولد السيدة زينب يوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب، حيث الليلة الختامية، وفرضت ظروف جائحة كورونا منعها للعام الثاني على التوالي.