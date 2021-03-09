عائشة بن أحمد تبدأ تصوير «ريتسا» (صور)

بدأ نجوم فيلم "ريتسا" تصوير أول مشاهده اليوم وجمعت المشاهد الأولى بين النجم محمود حميدة وعائشة بن أحمد وكارولين عزمى، واحتفل النجوم بحضور المنتج أيمن يوسف بأول يوم تصوير للفيلم وقاموا لتقطيع التورتة.واتفق طاقم عمل الفيلم على استكمال التصوير بداية الأسبوع المقبل، ويستمر لمدة شهرين على أن يكون الفيلم جاهزا قبل عيد الفطر المقبل، حيث من المقرر طرحه بموسم عيد الفطر السينمائي.الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار من الرومانسية على شاطئ إحدى المدن الساحلية، ويشارك في بطولته النجم أحمد الفيشاوي والفنانين محمود حميدة وعائشة بن أحمد وميريهان حسين وعدد كبير من الشباب، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكري.