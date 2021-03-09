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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 4 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص غرب الإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:55 م
انقلاب
انقلاب
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند منطقة العامرية غرب الإسكندرية، في مصرع 4 أشخاص مصرعهم وإصابة 7 آخرين، وتم إخطار النيابة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث بطريق الإسكندرية - القاهرة، الصحراوي بمنطقة العامرية دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث قس شرطة العامرية وضباط المرور رفقة سيارات الإسعاف الى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار إحدى إطارتها ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن مصرع 4 وإصابة 7 آخرين من مستقلي السيارة المشار إليها.

تم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث وتسيير حرمة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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