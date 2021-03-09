«نيويورك تايمز»: وفاة نورتون جستر مؤلف كتب الأطفال عن 91 عاما

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن نورتون جستر مؤلف كتب الأطفال المعروف، الذي اعتُبر كتابه (ذا فانتوم تولبوث) الصادر عام 1961 من الكتب الكلاسيكية الخالدة، توفي عن عمر ناهز 91 عاما.وأفادت الصحيفة، نقلا عن بيان لابنة جستر: أنه توفي أمس الإثنين في منزله بماساتشوستس متأثرا بمضاعفات سكتة دماغية أُصيب بها في الآونة الأخيرة.وقال مو ويلمز، وهو مؤلف كتب أطفال أيضا وصديق جستر، على تويتر: إن "قصص جستر نفدت وتوفي بسلام الليلة الماضية".وأضاف أعظم عمل لنورتون كان نفسه: شريط من القصص المبهجة".ويتناول كتاب "ذا فانتوم تولبوث" قصة فتى يدعى ميلو نُقل إلى عالم من العجائب حين ظهر كشك سحري فجأة في غرفة نومه.