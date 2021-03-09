«الغزالي»: الشرقية بها فرص استثمارية تجعلها من أكبر المدن الصناعية

أكد المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية بلبيس الصناعية، أن محافظة الشرقية مليئة بجميع الفرص الاستثمارية فضلًا عن وجود المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لكل تصبح من اكبر البلدان الصناعية والزراعية بمصر.وأضاف «الغزالي» في تصريحات لـ«الدستور» أن محافظة الشرقية بها مدن صناعية كثيرة مثل مدينة العاشر من رمضان بلبيس والصالحية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يوجد بها جميع الصناعات مثل الصناعات الثقيلة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية.وعن دور الحكومة في النهوض بالاقتصاد المحلي خلال جائحة كورونا، قال رئيس جمعية بلبيس الصناعية إن الحكومة المصرية اتخذت مبادرة وقرارات استطاعت من خلالها الحفاظ على الاقتصاد المصري بجميع قطاعاته، سواء كانت صناعة أو تجارة أو استثمار أو مشروعات صغيرة ومتوسطة أو زراعة، متمنيًا المزيد من المبادرات التحفيزية للصناعة.