أحمد بدير بوجهين فى دراما رمضان 2021

يواصل النجم الفنان أحمد بدير تصوير مشاهده في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، حيث يظهر بوجهين من خلال عملين دراميين في رمضان 2021.العمل الأول الذي يستمر بدير في تصويره هو مسلسل "المداح"، والذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرون، ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.أما العمل الثاني فهو مسلسل "بين السما والأرض"، والذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة وهو تأليف اسلام حافظ ويشارك فيه كل من الفنانة درة وأخرون وهو من إخراج ماندو العدل ومن نوعية الأعمال 15 حلقة.