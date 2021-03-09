الأموال العامة تلقى القبض على مديرة التنظيم بقها

ألقت مباحث الأموال العامة، الثلاثاء، القبض على المهندسة "ر.ا.ع" مهندسة التنظيم بمدينة قها حاليا، التي كانت تعمل سابقا كمديرية تنظيم بمجلس مدينة طوخ، وتقدمت بطلب لنقلها منذ شهر تقريبا.كانت مباحث الأموال العامة قد حققت في تقدم مجموعة من المواطنين ببلاغات بتضررهم من مديرة التنظيم، والتي وافقت على بناء العديد من الأبراج بمدينة طوخ، فيما وصفوه بالمخالفات وعدم الالتزام بالقوانين الأمر الذي سبب في انتشار الأبراج بالمدينة.أوضحت التحقيقات أن المهندسة جرى تثبيتها في ٢٠١٧ على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم بمجلس مدينة طوخ حتى ٣١ يناير الماضي حتى جرى انتدابها بمجلس مدينة قها ووجدت التحقيقات مخالفات عن تراخيص أرقام ٣١٨ و٢٠٩.وجرى توجيه تهم لها، منها تسهيل استيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين وتم القبض عليها صباح اليوم الثلاثاء، وجرى تحرير محضر برقم ٥٧٩٤ جنح طوخ.