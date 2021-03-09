شاهد| اللقطات الأولى لحريق «الغابة الشجرية» بالوادي الجديد

حصلت "الدستور" على فيديو يظهر اللحظات الأولى لاندلاع حريق بمنطقة الغابة الشجرية بقرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد.وقد اندلع الحريق منذ قليل بمنطقة الغابة الشجرية بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف لمحاولة السيطرة على الحريقوكان اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي بلاغا يفيد باشتعال النيران منطقة الغابة الشجرية بقرية الراشدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدة المحلية والقرى المجاورة للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالكتلة السكنية كما تم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لوجود حالات اختناق أو أي إصابات قد تحدث بسبب تصاعد السنت النيران.وجاري تحرير محضر بالحريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.