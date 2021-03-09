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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الهند تعتزم فرض رسوم استيراد على المعدات والخلايا الشمسية من أبريل 2022

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:06 م
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
وكالات
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أظهرت وثيقة حكومية، أن الهند ستفرض رسوما جمركية 40% على معدات الطاقة الشمسية و25% على الخلايا الشمسية من أبريل 2022 في إطار سعيها لخفض الواردات ودعم التصنيع المحلي.

وتريد الهند زيادة طاقتها لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 175 جيجاوات بحلول عام 2022 وإلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030، من حوالي 93 جيجاوات حاليا، في إطار تعهداتها بموجب اتفاقات باريس للمناخ.

ولا تفرض الهند حاليا رسوم جمركية على واردات الألواح والخلايا الشمسية، لكنها لديها رسوم لحماية صناعتها المحلية ينتهي سريانها في يوليو.

ويستورد البلد المتعطش للطاقة معظم المعدات والخلايا الشمسية من الصين، وتزايدت التوترات بين البلدين الجارين في الآونة الأخيرة.

ووفقا للوثيقة، تهدف الهند إلى زيادة قدراتها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 280 جيجاوات بحلول عام 2030-2031 من حوالي 39 جيجاوات حاليا وهو ما سيلبي أكثر من ثلث حاجاتها من الكهرباء.

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