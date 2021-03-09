الجمعة.. مناقشة 3 روايات بمكتبة إضاءات بمدينة 6 أكتوبر

تستضيف مكتبة إضاءات بمدينة 6 أكتوبر حفل توقيع ومناقشة 3 أعمال أدبية وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً.الأعمال التي تستضيف المكتبة مناقشتها هي رواية "الجاشنكير" للرواي خالد الجزار وصدرت عن دار تويا للنشر والتوزيع، والمجموعة القصصية "الغريق" للقاص شريف الأحمدي وصدرت عن دار المثقفون العرب، ورواية "رأس الكركدن" للروائي محمد آدم.