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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:43 ص
معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى 2021
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021، حيث يعقد المعرض دائما في بداية شهر يناير من كل عام، وكان المعرض من المقرر أن يعقد في العام الجاري بداية شهر يناير 2021 الماضي، لكن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تسبب في تأجيل انعقاد المعرض إلى 30 يونيو المقبل، ويستمر في الانعقاد حتى 15 يوليو 2021، وقررت اللجنة العليا للمعرض بأن يتم تأجيل انعقاده لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من انتشار فيروس كورونا.

معرض القاهرة الدولى 2021


كانت الهيئة العامة للكتاب، أعلنت في وقت سابق، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 لعام 2021، وتستمر حتى آخر شهر مارس 2021، الجاري، والمسابقة تكون في 11 فرعًا، منها 9 للكبار، وهي "الرواية، والقصة القصيرة، وشعر الفصحي، وشعر العامية، والمسرح، والنقد الأدبي، والدراسات الإنسانية والطفل، والكتاب العلمي".

كما تم فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالنسبة للشباب تحت سن 35 عامًا، هما "الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية"، وأيضًا تم الفتح إلى 4 جوائر أخري تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية للكتاب وهيئات أخري، وهي "جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم، وجائزة وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون".

شروط التقدم لجائزة المعرض القاهرة للكتاب


- يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

- يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020.

- يتقدم المؤلف بصفة شخصية بعدد ثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

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- يتم تسليم النسخ بمقر الهيئة بكورنيش النيل أو من خلال البريد المسجل على عنوان الهيئة "1194 كورنيش النيل رملة بولاق القاهرة"، وتكون طبعة أولي ولم يحصل العمل المقدم على جائزة أخرى.

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