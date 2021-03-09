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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الطبعة الثانية من «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:03 م
قارئة القطار
قارئة القطار
ايهاب مصطفى
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أصدرت الدار المصرية اللبنانية الطبعة الثانية من رواية "قارئة القطار" للروائي الكبير إبراهيم فرغلي.

يقول فرغلي في أجواء روايته: "ولسبب غامض عندما بدأت أولى خطواتك رحت تعرج في مشيتك، كما لو أن ساقيك أصيبتا بداء شلل الأطفال. لم يكن هناك سبب لذلك، ولم تكن ساقاك معطوبتين، لكنك عرجت، وبدا الذئب راغبا بالتشبه بك، إذ أخذ يعرج بجوارك، وهكذا أدرتما ظهريكما للقرية الظالم أهلها، وفي ظلام الليل، الذي بدد من عتمته ضوء القمر بدوتما شبحين عجيبين يسيران في قلب الليل، بخطوات رتيبة عرجاء فغدوتما كقصيدة مقفاة بالعرج".

أما عن تفاصيل الرواية فتحكي عن البطل الذي يجري للقطار قبل أن يفقد الذاكرة ليكتشف أنه اضاع وجهته، ولم يعد يعرف إلى أين يجب أن يصل ولا فى أى محطة ينبغى أن يغادر، وفى الوقت نفسه، يفاجأ أن القطار الذى استقله خالٍ تمامًا من المسافرين، كأنه أصبح المرتحل الوحيد فى عالمٍ فقد مغادريه، قبل أن يعثر على شريكةٍ وحيدة فى الرحلة.

أما عن الروائي إبراهيم فرغلي فقد بدأ حياته صحفيا بجريدة (الأهرام)، ويعمل حاليا بمجلة العربى الكويتية، ونشر له عدد من الروايات والمجموعات القصصية من بينها روايات (كهف الفراشات، وثلاثية روائية بعنوان جزيرة الورد تضم روايات: ابتسامات القديسين، وجنية فى قارورة، ومفتاح الحياة، ثم أبناء الجبلاوي، ومعبد آنامل الحرير، وثلاث مجموعات قصصية: باتجاه المآقي، أشباح الحواس، شامات الحسن، وفى مجال الكتابة للأطفال والناشئة: ثلاث روايات للفتيان.

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