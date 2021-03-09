الأنبا أنجيلوس يترأس أول صلوات التسبحة بالصوم الكبير

ترأس الأنبا أنجيلوس، أسقف عام قطاع كنائس شبرا الشمالية، اليوم، صلوات تسبحة نصف الليل، وذلك بكنيسة القديس أبي سيفين والقديسة دميانة بشبرا.وتعد هذه التسبحة الأولى للكنيسة بالصوم الكبير، بحضور عدد محدود من الأقباط، والشمامسة والكهنة، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.