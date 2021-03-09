الأرقام الساخنة لنجدة الطفل من التحرش
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:54 م
شيماء دهبطباعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو لمحاولة تحرش شاب على بطفلة داخل مدخل إحدى العقارات بمنطقة المعادي، وألقت قوات الأمن القبض عليه فور تحديد مكان المتهم، وتزامنا مع تلك الواقعة يستعرض "الدستور" أرقام نجدة الطفل من الاستغلال والتحرش الجنسي للإبلاغ الفوري من خلالهم وهي كالآتي:
- رقم خط نجدة الطفل
16000.
- رقم شرطة النجدة
122
- رقم المجلس قومي للطفولة والأمومة
16021، ويمكن الإرسال على تطبيق "واتس آب" على رقم 01102121600.
- رقم المجلس القومي للمرأة
15115
- رقم خط نجدة الطفل
16000.
- رقم شرطة النجدة
122
- رقم المجلس قومي للطفولة والأمومة
16021، ويمكن الإرسال على تطبيق "واتس آب" على رقم 01102121600.
- رقم المجلس القومي للمرأة
15115