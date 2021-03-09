الأرقام الساخنة لنجدة الطفل من التحرش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو لمحاولة تحرش شاب على بطفلة داخل مدخل إحدى العقارات بمنطقة المعادي، وألقت قوات الأمن القبض عليه فور تحديد مكان المتهم، وتزامنا مع تلك الواقعة يستعرض "الدستور" أرقام نجدة الطفل من الاستغلال والتحرش الجنسي للإبلاغ الفوري من خلالهم وهي كالآتي:- رقم خط نجدة الطفل16000.- رقم شرطة النجدة122- رقم المجلس قومي للطفولة والأمومة16021، ويمكن الإرسال على تطبيق "واتس آب" على رقم 01102121600.- رقم المجلس القومي للمرأة15115