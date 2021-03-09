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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. الانتهاء من صرف الشريحة الأخيرة لمعاشات مارس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:53 م
الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ولاء جمال
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تنتهى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غدًا، من صرف معاشات مارس للشريحة الأخيرة، ممَن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه ويصل عددهم إلى مليون و700 ألف.

أعلنت هيئة التأمينات عبر موقعها الإلكتروني أنه تم الانتهاء من صرف معاشات الشريحتين الأولى والثانية حيث بدأ صرف معاشات شهر مارس، الأحد الماضي، لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام، من خلال 16 ألفا و766 منفذًا حتى فبراير الماضي.

أضافت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المُؤمّن عليهم بلغ 13 مليونًا و901 ألفا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و447 ألفا، وذلك حتى الأول من فبراير الماضي.

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