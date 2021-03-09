بـ«إطلالة جريئة».. بريانكا شوبرا تتصدر غلاف «vogue»

تصدرت النجمة الهندية، بريانكا شوبرا، غلاف مجلة vogue فى نسختها البريطانية، حيث نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وحازت على إعجاب الكثير من رواد التواصل الاجتماعى.وتألقت شوبرا، بإطلالة جريئة، عبارة عن فستان أسود قصير، فضفاض، يكشف عن جسدها، يزينه الفرو من الأكمام، والياقة، استايليست DenaGia، ورفعت شعرها لأعلى بلمسة فنية من IssacVPoleon، ونسقت إطلالة بحذاء أسود ذو كعب عال، ولم تتكلف فى وضع المكياج لتبدو أكثر طبيعية.ومؤخرا أعلنت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، عن افتتاح مطعم هندي جديد في مدينة نيويورك بأمريكا، لتقديم الوجبات الهندية.