«التعاون الدولي»: نسعى لتحقيق التنمية بالقطاع الزراعي

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أهمية دعم وتنمية القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة، موضحًا سعي الوزارة من خلال الشراكات التنموية لتعزيز وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.وأضاف التقرير أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة موّل 14 مشروعًا بقيمة 1.11 مليار دولار أمريكي، حيث استفاد منها أكثر من 7 ملايين من سكان الريف.وأشار إلى أن هذه التمويلات ساعدت على تعزيز استراتيجيات مكافحة تغير المناخ والاستخدام الأكثر استدامة للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل وصعيد مصر، فضلًا عن إتاحة القطاع الخاص الفرصة للتوسع في مشاركته في مجالات الزراعة.