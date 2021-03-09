«الدبيبة»: من الأفضل حل أزمة تشكيل الحكومة تحت قبة البرلمان

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، إنه من الأفضل إدارة الاختلاف حول تشكيل الحكومة تحت قبة البرلمان بدلا من جبهات القتال، وفقا لقناة الحدث.وكان البرلمان الليبي قرر في وقت سابق اليوم، تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيله المقدم للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه.وعقد مجلس النواب للمرة الأولى، في مدينة سرت، مكتملا النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة أيضا لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري.