«الأرملة الشاطرة».. أبلة فاهيتا تتصدر غلاف «فوج»

تصدرت الدمية الشهيرة باسم "أبلة فاهيتا"، غلاف مجلة فوج في نسختها العربية احتفالًا بالعيد السنوي الرابع للمجلة، حيث صُمم لها غلاف خصيصًا كاحتفاء بها.ومن جانبها نشرت الأبلة الغلاف على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأرملة الشاطرة يتعملها غلاف مخصوص.. #الأبلة_ڤوج_الجميع".يذكر أن الأبلة فاهيتا سيعرض لها عبر منصة "نتفليكس" مسلسل دراما كوين بدءًا من 15 مارس الجاري، بطولتها ويصاحبها ابنتها كارو وبودي بالإضافة إلى باسم سمرة، ودنيا ماهر، ودينا منصور، وأسامة عبد الله، ورحاب حسين.