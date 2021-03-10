أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم





أسعار الفراخ اليوم





أسعار الكتاكيت اليوم





أسعار كتاكيت البط اليوم

أسعار البط اليوم

أسعار الرومي اليوم

أسعار البيض اليوم في البورصة

استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المصرين حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 10-3-2021، والتي تأتي من أهم اهتمامات القراء يوميًا، خصوصًا أن الدواجن تمثل أحد ركائز الوجبات الأساسية لكافة المواطنين المصريين.وتقدم «الدستور» تقريرًا يوميًا عن أسعار الدواجن الرئيسية في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 10-3-2021، بمختلف أنواعها في الأسواق المصرية، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن العمومية والرئيسية.سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق المصري بين 27.50 إلى 28 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 33 إلى 34 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم الأمهات البيضة بين 21 إلى 22 جنيهًا.بلغ سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من عمره يوم واحد، في السوق المصري، بين 10 إلى 11.50 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من عمره يوم واحد بين 4 إلى 4.75 جنيهات، فيما بلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 3 إلى 3.25 جنيه.سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 14 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر كتكوت البط المولارد الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 15 إلى 15.50 جنيه.بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، ووصل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وسجل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.وصل سعر كتكوت الرومي الأسمر الذي يبلغ من عمره يوم واحد فقط، بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، فيما سجل سعر الكتكوت الرومي ألبوم الذي يبلغ من العمر شهر واحد فقط، بين 16 إلى 16.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت الرومي البرونزي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 16.50 إلى 17 جنيهًا، وسجل كتكوت الرومي البرونزي الذي يزن حوالي 500 جرام، والذي يبلغ من عمره 45 يوم فقط، بين 44 إلى 44.50 جنيه.قد يهمك أيضا..سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر، في الأسواق المصرية اليوم، بين 32 إلى 33 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 32 إلى 33 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي بين 32 إلى 33 جنيهًا.