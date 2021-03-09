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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبت.. رجاء حسين في ضيافة صالون مديحة حمدي الثقافي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:43 م
رجاء حسين
رجاء حسين
محمد مجدي
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تستضيف الفنانة القديرة مديحة حمدي "أم الشهيد"، الفنانة القديرة رجاء حسين، بصالونها الثقافي بمناسبة عيد الأم، وذلك في السادسة مساء السبت القادم ١٣ مارس بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

تتحدث الفنانة رجاء حسين في حوار مفتوح مع سفيرة النوايا الحسنة القديرة مديحة حمدي عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية ومواقف حياتية تبوح بها لأول مرة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم: سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان مجدي صبحي وآخرين.

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