المؤبد لموظف بحي شرق الإسكندرية تلقى رشوة لإصدار رخصة هدم عقار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة مدير إدارة إشغال الطريق بحي شرق بالسجن المؤبد، ورد قيمة مبلغ 40 ألف جنيه وتغريمه قيمة مماثلة للمبلغ، بعد اتهامه بتقاضي رشوة لإصدار رخصة هدم لعقار، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد، وسكرتير الجنايات خميس قمر.ترجع أحداث القضية رقم 8352 لسنة 2020 جنايات سيدي جابر، والمقيدة برقم 328 كلي شرق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الجهات الرقابية يفيد بالقبض على موظف بحي شرق الإسكندرية بعد تلقيه رشوة بدائرة القسم.كشفت التحقيقات قيام المتهم "ع. ر. م"، مدير إدارة إشغال الطريق بحي شرق، بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته بأن طلب وأخذ من المدعو "م. ش. ح"، مبلغ مالي وقدره أربعون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة إشغال طريق هدم للعقار الكائن بمنطقة سابا باشا وعدم تكليف المخصص بالإدارة رئاسته بالإشراف على اعمال الهدم واشغال الطريق.وتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.