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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تستهدف تغطية المناطق المأهولة في الاتحاد الأوروبي بشبكات «5g»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:41 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، خارطة الطريق الخاصة بالرقمنة في الاتحاد الأوروبي حيث تركز على توفير مهارات أفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمة إنترنت أسرع وتوفير الخدمات العامة الضرورية عبر الإنترنت.

وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها تريد تغطية كل المناطق المأهولة في الاتحاد الأوروبي بشبكات اتصالات الجيل الخامس بحلول 2030.

وقال تيري بريتون المفوض الأوروبي للسوق الداخلية خلال عرض أهداف المفوضية، إن شبكات الجيل الخامس للاتصالات تغطي حاليا حوالي 14% من المناطق المأهولة في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يثور الجدل حول استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتم إضرام النار في أبراج الاتصالات في العديد من الدول بسبب إدعاءات لم تثبت بشأن وجود مخاطر صحية لهذه التكنولوجيا.

كما توجد مخاوف بشأن حماية خصوصية المستخدمين في ظل رغبة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي في إقامة البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في أوروبا، في حين يقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى وصول السلطات الصينية للمعلومات الخاصة لمستخدمي هذه الشبكات.

من ناحيته قالت مارجريت فيستاجر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن تحول الاتحاد الأوروبي نحو الرقمنة في مختلف المجالات أمر ضروري من أجل المحافظة على قدراته التنافسية في العالم، مضيفة أنه يجب التفكير في الوقت نفسه في الأغراض التي ستخدمها الرقمنة.

وأكدت فيستاجر أن "الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها" مشددة على ضرورة أن تكون عملية التحول شاملة للجميع.

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