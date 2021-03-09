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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية ضمن المشاركين في «أوديوجات»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:40 م
جريدة الدستور
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◄ الدكتور مصطفى هضيب: «الأكاديمية» تلتزم بتقديم تجربة فعالة وممتعة لطلابها لا تنتهى بالتخرج

تشارك الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في معرض ومنتدى «أوديوجات» في نسخته الثامنة المُقامة في الفترة من ٩ إلى ١١ في مارس ٢٠٢١ في القاهرة.

وتأتي تلك المشاركة في إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية على التواصل الدائم مع زوار المعرض من الراغبين في الحصول على الماجيستير المهني MBA والدكتوراه المهنية DBA في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم جناح الأكاديمية معلومات عن برامجها التي تم تصميمها بمعايير دولية بالإضافة إلى كيفية التقديم وشروطه والمصروفات الدراسية.

وأُنشئت الأكاديمية عام ١٩٨٥ بالعاصمة الأردنية عمان؛ كمعهد عربي للدراسات المصرفية بموجب قرار الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية. وفي عام ٢٠١٥، جاء قرار مجلس أمناء الأكاديمية بنقل المركز الرئيسي إلى العاصمة المصرية القاهرة.
ويعقد منتدى ومعرض «أوديوجات» سنوي، ويضم مجموعة كبيرة من الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات المناحة.

ويستقبل «أوديوجات» الآلاف من الزوار سواء واقعيًا أو من خلال منصته الإلكترونية، وهو فرصة تواصل حقيقة ما بين الطلاب من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كونه يسعى لتكوين شبكة تواصل دولية تجمع ما بين المعلمين والطلاب وخبراء التعليم.

وتُقام النسخة الثامنة من المنتدى على مدار ٣ أيام بداية من ٩ مارس ٢٠٢٠ بفندق كامبينسكي رويال مكسيم بالتجمع الأول من العاشرة صباحًا وحتى الثامنًة مساءً.

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