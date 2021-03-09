3 مصابين في انهيار جزئي لمنزل بالشرقية

تسبب انهيار جزء من منزل، بإحدى قرى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، في إصابة ٣ أشخاص اليوم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ههيا، بانهيار جزء من منزل بإحدى قرى المركز، ما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص بإصابات متنوعة.وبالفحص والمعاينة تبين إصابة شخص ٤١ عاما بكدمات متعددة بالجسم، وربة منزل ٣٥ عاما بتهتك باليد اليسرى وكسر بالرسغ الأيسر، وطفلة عمرها ١٢ عام بكسر بالرسغ الأيمن.تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام وتحويل ربة المنزل للمستشفى الجامعي.