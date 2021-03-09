حريق هائل بمنطقة الغابة الشجرية بالراشدة في الوادي الجديد

اندلع منذ قليل ريق هائل بقرية الراشدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد باشتعال النيران منطقة الغابة الشجرية بقرية الراشدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدة المحلية والقري المجاورة للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالكتلة السكنية كما تم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لوجود حالات اختناق أو أي إصابات قد تحدث بسبب تصاعد السنت النيران.جاري تحرير محضر بالحريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.