رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول فرنسي: لم يتم توقيع أي عقد لإنتاج لقاح «سبوتنيك في»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:38 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
قال متحدث باسم وزير الصناعة الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد شركة في فرنسا وقعت عقدا مع روسيا لإنتاج لقاحها (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا، مناقضا فيما يبدو تعليقات أدلى بها رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأضاف المتحدث قائلا: "على قدر علمنا، فإنه لم يتم توقيع أي عقد بواسطة شركة في فرنسا لإنتاج لقاح سبوتنيك في".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر (الصندوق السيادي للثروة في روسيا)، إن الصندوق أبرم اتفاقات مع منشآت إنتاج في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لتصنيع اللقاح الروسي.

موضوعات متعلقة

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

«نيويورك تايمز»: وفاة نورتون جستر مؤلف كتب الأطفال عن 91 عاما

بيع نعل لرئيس وزراء بريطانيا السابق تشرشل في المزاد بـ44 ألف دولار

الهند تعتزم فرض رسوم استيراد على المعدات والخلايا الشمسية من أبريل 2022

أيام زمان

أزمة مشهد إرضاعها لطفلها.. حكايات من دفتر برلنتي عبد الحميد

«هؤلاء علموني».. حكايات القانوني الشهير مع عمالقة الفن المصري

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

الجمعة.. مناقشة 3 روايات بمكتبة إضاءات بمدينة 6 أكتوبر

صدور الطبعة الثانية من «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

المكتبة المتنقلة تواصل نشاطها الثقافي والفني بالجيزة