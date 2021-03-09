مسؤول فرنسي: لم يتم توقيع أي عقد لإنتاج لقاح «سبوتنيك في»

قال متحدث باسم وزير الصناعة الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد شركة في فرنسا وقعت عقدا مع روسيا لإنتاج لقاحها (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا، مناقضا فيما يبدو تعليقات أدلى بها رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي.وأضاف المتحدث قائلا: "على قدر علمنا، فإنه لم يتم توقيع أي عقد بواسطة شركة في فرنسا لإنتاج لقاح سبوتنيك في".وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر (الصندوق السيادي للثروة في روسيا)، إن الصندوق أبرم اتفاقات مع منشآت إنتاج في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لتصنيع اللقاح الروسي.