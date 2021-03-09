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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:39 م
مشروع عاش هنا
مشروع عاش هنا
آلاء حسن- إيهاب مصطفى
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وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على إدراج أسماء شهداء الأطقم الطبية التي واجهت جائحة كورونا في مشروع "عاش هنا"، الذي يعده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، تخليدا وتوثيقا لدورهم الوطني والتضحية بأرواحهم في التصدي لجائحة كورونا.

ويقوم جهاز التنسيق الحضارى بالتواصل مع نقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة للحصول على بيانات شهداء الأطقم الطبية الموثقة لديهم؛ حتى يتم إدراجهم في المشروع، وتنفيذ لوحات "عاش هنا" توضع على منازلهم تخليدا لهم ولأرواحهم العظيمة، ورفع معلومات عن سيرتهم الذاتية على الموقع المخصص للمشروع على شبكة الإنترنت.

جدير بالذكر، أن مشروع "عاش هنا"، الذي أطلقه الجهاز منذ عام ٢٠١٨ بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلّد ووثّق ٤١٠ شخصيات من رموز الوطن في شتى المجالات لإتاحة الفرصة للأجيال الحالية والقادمة للتعرف على إنجازات هؤلاء الرواد ليكونوا قدوة لهم، كما وثّق الجهاز من خلال هذا المشروع لشهداء الوطن من الجيش والشرطة.

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