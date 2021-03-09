أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بدعم من النفط والمرافق

أغلقت الأسهم الأوروبية الثلاثاء على ارتفاع موسعة مكاسبها من الجلسة السابقة التي كانت الأفضل في أربعة أشهر، بدعم من أداء قوي لأسهم شركات النفط والمرافق غطى على خسائر لأسهم شركات التعدين.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، إذ ربح قطاع المرافق أكثر من 1.5 بالمئة.وقفز سهم شركة باندورا الدنمركية لصناعة المجوهرات 7.2 بالمئة بعد تسجيل زيادة 12 بالمئة في المبيعات الأساسية في فبراير.وتعرضت بورصات أوروبا لضغوط في الوقت الذي قفزت فيه عوائد السندات على خلفية سرعة توزيع اللقاحات وحزمة إنقاذ أمريكية ضخمة مرتبطة بفيروس كورونا أذكت مخاوف حيال زيادة محتملة للتضخم.وتراجعت أسهم شركات التعدين 1.8 بالمئة، إذ هوت العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة داليان بالحد اليومي الأقصى البالغ عشرة في المئة على خلفية قيود مرتبطة بمكافحة التلوث في تانغشان أكبر مدينة صينية لصناعة الصلب، في حين تضررت أسعار المعدن أيضا من ارتفاع الدولار.وسيتابع المستثمرون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان قرار صنًاع السياسات النقدية لصالح تسريع وتيرة مشتريات السندات الطارئة من أجل تهدئة الأسواق المالية التي تشهد تقلبات.