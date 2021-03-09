الأنبا باخوم يشارك في المؤتمر السنوي التكويني لإقليم العائلة المقدسة

شارك اليوم الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في المؤتمر السنوي التكويني لإقليم العائلة المقدسة للرهبان الفرنسيسكان بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم، تحت عنوان الأبوة الروحية بقيادة الأب بهجت قراقوش.قدم نيافة الأنبا باخوم لقاء بعنوان "رسالة الأخوة الإنسانية لقداسة البابا فرنسيس"، خلال فعاليات المؤتمر.وبدأت فعاليات المؤتمر أمس الإثنين، ويستمر حتى يوم الخميس ١١ من نفس الشهر، وسيتم اختتامه بالنذور الدائمة لثلاثة رهبان فرنسيسكان بكنيسة القديس يوسف بوسط البلد.