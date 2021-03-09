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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطلق «شهادات الفيروس» للسفر الدولي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:12 م
الصين
الصين
وكالات
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بدأت الصين العمل بنظام "شهادات الفيروس" بهدف إطلاق عجلة السفر الدولي، في وقت ضمنت روسيا، الثلاثاء، أول صفقة لها لتصنيع لقاحات "سبوتنيك- في" في الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال دول أخرى مثل البرازيل والمكسيك تسعى جاهدة لاحتواء الوباء، بموازاة بصيص أمل من منظمة الأمن التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي رفعت توقعاتها للنمو العالمي.

وعلى غرار الصين التي لم تحصن حتى الآن سوى 3،65 بالمئة من مواطنيها، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لتسريع حملات التلقيح لكن المسئولين وعدوا بدخول 100 مليون جرعة إلى أراضيه كل شهر اعتبارا من أبريل ولغاية يونيو.

وتلقى الاتحاد الأوروبي دعما إضافيا، الثلاثاء، مع الإعلان عن إمكانية إنتاج 10 ملايين جرعة من اللقاح سبوتنيك- في الروسي في إيطاليا في النصف الثاني من 2021.

وتوفير روسيا لقاحاتها في أنحاء العالم ولا سيما إلى دول أصغر في الاتحاد الأوروبي، أعطى دفعة لصورة موسكو، لكن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اتهم روسيا بـ"الدعاية" من خلال "عمليات محدودة جدا ولكن مع تغطية إعلامية واسعة لتزويد اللقاح".

وفي أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، قضى أكثر من 700 ألف شخص بالفيروس غالبيتهم العظمى في البرازيل والمكسيك.

وتستمر الحصيلة اليومية للوفيات في الارتفاع في كل من البرازيل والمكسيك، ولم تحقق أي منهما نجاحا بارزا على صعيد اللقاحات.

لكن سُجل بعض التقدم في إفريقيا، حيث انضم السودان إلى الدول التي بدأت تحصين العاملين في القطاع الصحي بلقاحات تم الحصول عليها عبر آلية كوفاكس.

وفي أوكرانيا أعلن وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف أن العدد الضئيل من الذين تلقوا اللقاح في الأسبوعين الأولين من حملة التلقيح (19 ألف شخص) يعود إلى "هستيريا ضد التلقيح" بواسطة كوفيشيلد، النسخة الهندية من لقاح أسترازينيكا.

وسدد الفيروس والإجراءات الصارمة التي فرضت للحد من انتشاره، ضربة قاصمة للنمو الاقتصادي العالمي وأفقر الملايين.

لكن التوقعات الاقتصادية بدأت ترى شيئا فشيئا مؤشرات على انتعاش، بفضل حزمة تحفيز ضخمة يتوقع المصادقة عليها في مجلس الشيوخ الأميركي، ومواصلة حملات التطعيم.

وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومقرها باريس، إنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5،6 بالمئة، أي بزيادة 1،4 نقطة عن توقعات ديسمبر.

غير أن الانتعاش لن يتحقق قريبا للذين خسروا موارد رزقهم خلال الجائحة.

وازداد عدد المعوزين بسرعة في إيطاليا مع إضافة أكثر من مليون شخص إلى لوائح الفقراء، ليرتفع عددهم إلى أعلى مستوى في 15 عاما.

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