مصادر: تدريس المواد الأجنبية بداية من أولى إعدادي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:31 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن بداية تدريس اللغات الخمس لطلاب المدارس سيكون من الصف الأول الإعدادي مطلع العام الدراسي 2023- 2024.
وقالت المصادر إن القرار سيطبّق على التلاميذ الذين يدرسون في الصف الثالث الابتدائي حاليًا والصفوف الأقل من ذلك هم فقط مَن سيطبق عليهم تدريس اللغات الخمس.
كانت لجنة التعليم في مجلس النواب قد وافقت على خطة الحكومة لتدريس اللغات بداية من المرحلة الإعدادية، مضيفة أن الطالب الذي يطبق عليه نظام التعليم الجديد والتحق بالمدارس ابتداءً من 2018، سيختار مادة واحدة من: الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والصينية، لتكون هى اللغة الأجنبية الثانية، مع العلم أنها ستكون مادة أساسية وبها نجاح ورسوب مثل اللغتين العربية والإنجليزية وتضاف إلى مجموع الطالب.
أشارت إلى أن مناهج اللغات الخمس تم الانتهاء منها بالتعاون بين مركز تطوير المناهج التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والصين، ويتبقى فقط طباعتها على هيئة كتب.
وقالت المصادر إن القرار سيطبّق على التلاميذ الذين يدرسون في الصف الثالث الابتدائي حاليًا والصفوف الأقل من ذلك هم فقط مَن سيطبق عليهم تدريس اللغات الخمس.
كانت لجنة التعليم في مجلس النواب قد وافقت على خطة الحكومة لتدريس اللغات بداية من المرحلة الإعدادية، مضيفة أن الطالب الذي يطبق عليه نظام التعليم الجديد والتحق بالمدارس ابتداءً من 2018، سيختار مادة واحدة من: الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والصينية، لتكون هى اللغة الأجنبية الثانية، مع العلم أنها ستكون مادة أساسية وبها نجاح ورسوب مثل اللغتين العربية والإنجليزية وتضاف إلى مجموع الطالب.
أشارت إلى أن مناهج اللغات الخمس تم الانتهاء منها بالتعاون بين مركز تطوير المناهج التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والصين، ويتبقى فقط طباعتها على هيئة كتب.