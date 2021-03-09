مصادر: تدريس المواد الأجنبية بداية من أولى إعدادي

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن بداية تدريس اللغات الخمس لطلاب المدارس سيكون من الصف الأول الإعدادي مطلع العام الدراسي 2023- 2024.وقالت المصادر إن القرار سيطبّق على التلاميذ الذين يدرسون في الصف الثالث الابتدائي حاليًا والصفوف الأقل من ذلك هم فقط مَن سيطبق عليهم تدريس اللغات الخمس.كانت لجنة التعليم في مجلس النواب قد وافقت على خطة الحكومة لتدريس اللغات بداية من المرحلة الإعدادية، مضيفة أن الطالب الذي يطبق عليه نظام التعليم الجديد والتحق بالمدارس ابتداءً من 2018، سيختار مادة واحدة من: الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والصينية، لتكون هى اللغة الأجنبية الثانية، مع العلم أنها ستكون مادة أساسية وبها نجاح ورسوب مثل اللغتين العربية والإنجليزية وتضاف إلى مجموع الطالب.أشارت إلى أن مناهج اللغات الخمس تم الانتهاء منها بالتعاون بين مركز تطوير المناهج التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والصين، ويتبقى فقط طباعتها على هيئة كتب.