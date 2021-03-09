المشدد 5 سنوات لتاجر فراخ تعدى على ضابط شرطة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، بمعاقبة تاجر فراخ، استعمال بالقوة مع ضابط شرطة بقسم أول الزقازيق، بالسجن المشدد 5 سنوات.البداية حين تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد أثناء تواجد النقيب "أحمد فرج" ضابط شرطة بقسم أول الزقازيق، وقيامه بأعمال التفتيش الوقائي للمتهمين عقب عرضهم على النيابة العامة، قام المتهم "أشرف. م. ع، 27 سنة"، تاجر فراخ، مقيم كفر الزقازيق البحري، بدفعه ونزع السلاح المجرى خاصته مشهرا إياه صوبه فتمكن من الإمساك به بيده فأطلق المتهم عيار ناري طلقة استقرت أرضا، وتمكن الضابط من انتزاع السلاح الناري من يده.وتم إحالة المتهم لمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.