«رجال الأعمال» تثمن دور البورصة في تنمية سوق المال للشركات

ثمنت الدكتورة داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، دور البورصة المصرية بقيادة الدكتور محمد فريد في إصدار القرارات والإجراءات لتنمية أوراق أسواق المال للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأضافت «السواح» في تصريحات لـ«الدستور» أن البورصة المصرية حرصت على وضع مزايا كثيرة خلال أزمة جائحة كورونا العالمية وهي توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار لزيادة رأس المال، فضلًا عن حرصها على إشراك الشركات في إعادة الهيكلة.وطالبت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بعقد لقاءات توضيحية وتعريفية لشرح الفوائد التي تقدمها بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيزها على التوسع والنمو، مؤكدة انه من المتوقع زيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل خلال الفترة المقبلة للحصول على الامتيازات التي تعطيها البورصة للأعضاء.