ولي العهد السعودي يؤكد لحمدوك حرص المملكة على أمن السودان

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تطلعات شعبه.جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء السوداني، خلال زيارة الأخير للرياض لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".كما بحث الجانبان خلال اللقاء الجوانب التنموية والاستثمارية بين البلدين ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني لولي العهد السعودي تقدير بلاده لمواقف الرياض وحرصها على أمن واستقرار السودان.ويجري حمدوك زيارة رسمية إلى الرياض على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.