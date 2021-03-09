4013 إصابة بكورونا في إسبانيا

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و164983 إصابة، والعدد الرسمي للوفيات إلى 71727 حالة منذ بداية الأزمة الصحية.





وذكر البيان أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 29357 إصابة و543 حالة وفاة، فيما رصدت 65403 إصابة بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين.





وفي بيان آخر قالت الوزارة إن أكثر بقليل من أربعة ملايين ونصف المليون شخص حصلوا على الجرعات الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس التي طورتها شركات (فايزر) و(موديرنا) و(أسترازينيكا) حتى اليوم.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 291 حالة وفاة و4013 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.