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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بينهم أطفال».. مصرع فتاة وإصابة 25 في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:07 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
المنيا ـ على حسين
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لقيت فتاة مصرعها وأصيب 25، بينهم أطفال وسيدات، بعد انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين شوشة في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقلهم للمستشفى العام.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم (4261 و.ر.ج) ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين شوشة بمركز سمالوط، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 25 بينهم أطفال وسيدات.

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ونتج عنه مصرع "ضحي محمد نبوي"، 15 عاما، تقيم بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وأصيب 25، بينهم سائق السيارة، من مركز سمسطا بمحافظة بني سويف وهم: (نهى نجيب 29 عاما، وفاء رجب 40 عاما، رشا عيد 30 عاما، مها صادق 50 عاما، محمد حسن 14 عاما، محمد نجيب 29 عاما، محمد حجازي 15 عاما، رقية أحمد 10 سنوات، كريمة بدر 15 عاما، صابرين صابر 15 عاما، شعبان حسن 28 عاما "سائق السيارة"، إسراء محمود 20 عاما، سحر مصطفى 25 عاما، بسمه شوقي 15 عاما، يوسف محمد 11 عاما، عماد عبدالناصر 37 عاما، شقيقته ناهد 20 عاما، شروق أحمد 18 عاما، رانيا أحمد محمد 24 عاما، شريف حجازي 16 عاما، رضا أحمد 25 عاما، رضا محسب 25 عاما، عبدالرحمن مصطفى 19 عاما) وآخرون لم يتم تحديد أسمائهم بعد.

وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه ارتجاج وغيبوبة تامة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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