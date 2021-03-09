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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

داليا مجدى عبدالغنى تكتب: الحرب النفسية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:22 م
داليا مجدى عبدالغنى
داليا مجدى عبدالغنى
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كلنا نعرف الحروب، ودائمًا ما نتخيلها بالشكل العنيف الذى يعتمد على الأسلحة النارية، فهذا هو المفهوم والشكل العام، والمتعارف عليه عن مصطلح «الحروب»، بالنسبة للغالبية العظمى من البشر، فهذا هو الشكل القديم والتقليدى الذى اعتادت عليه حياة الصراعات والنزاعات، أما الآن فأصبح التقدم التكنولوجى هو المتحكم الأول فى حياة البشر والدول على السواء، بحيث أصبحت الأرقام والشفرات هما أساس التعاملات فى جميع الميادين، حتى فى حقل الحروب.
ولكن هناك نوعًا آخر من الحروب، وهو لا يعتمد على سلاح عنيف، أو سلاح تكنولوجى، فهو يلعب على أهم جهاز فى الجسد وهو الجهاز العصبى الذى يتحكم فى كيمياء الإنسان على الإطلاق.
وسأسرد عليكم قصة حدثت بالفعل، حيث إنه أثناء الحرب العالمية الثانية، تفاجأ «هتلر» بأن هناك ثلاثة ضباط خالفوا أوامره، فقرر عقابهم بطريقة غريبة، حيث وضع كل ضابط فى سجن بمفرده، وفى كل سجن وضع موسيقى كلاسيكية، وقيدهم ووضع أمامهم ماسورة مياه كانت تقطر ببطء، وقال لهم: «إن فى كل سجن هناك تسرب لغاز سام سيقتلهم خلال ست ساعات»، وبعد أربع ساعات فقط ذهب ليتفقد الضباط فوجد اثنين منهم قد ماتا، والثالث يعانى تشنجات، ويتلفظ أنفاسه الأخيرة، والمفاجأة أن موضوع الغاز كان خدعة وحربًا نفسية، ليجعل عقولهم هى من تقتلهم، حيث اتضح أن فكرة الغاز القاتل جعلت أجسامهم تفرز هرمونات تؤثر سلبًا على القلب وأجهزة الجسم، وتبدأ بإعاقته.
فبالفعل، الجسم لديه قدرة على الاستجابة لكل المؤشرات التى يرسلها إليه المخ، وأيضًا يستجيب للهرمونات التى تم إفرازها، التى قد يكون سببها الخوف الشديد أو القلق والتوتر، وحالة الانتظار القاسية التى تصل إلى حد القتل المميت. وتلك الحرب النفسية التى يطلق عليها كذلك «الحرب الباردة»، تعتمد فى الأساس على سياسة النفس الطويل، بمعنى أن الخصم يعتمد على مدى قدرة خصمه على تحمل الضغوط النفسية التى يضعه فيها، وهل سينتهى به الأمر بالاستسلام والخنوع، أو بالموت البطىء.
وبالمناسبة، هذا النوع من الحروب ليس مستحدثًا، سواء على الحياة السياسة أو الدولية أو التكنولوجية، بل هو منذ قديم الأزل، لأنه سلوك فطرى ينبع من مدى قدرة الشخص على استخدام قوة أعصابه لكى يتلاعب ويتحكم فى أعصاب خصمه، حتى يضعه فى حالة ذعر، وتوتر قاتل، دون أن يستخدم أى وسيلة من وسائل العنف أو الإكراه البدنى، لذا قد يصل الأمر بالبعض إلى مرحلة الجنون أو الانتحار.
والسبب أن الأعصاب لا تخرج عن نوعين، إما أن تكون أقوى جزء فى الإنسان، أو أضعفه على الإطلاق، لذا لو تم التلاعب بها، وإيهامها بغير الحقيقة، أو وضعها فى حالة ذهنية معينة، قد تصل بصاحبها إلى طريق مسدود بسبب كم الأفكار السلبية التى تؤثر عليه، وتحيط بعقله من كل جانب، لدرجة التشويش على الفكر والمنطق السليم.
ومن الممكن أن يتم هذا السلوك العدوانى بشكل عفوى، دون أن يكون القصد منه القتل، مثل استخدام المقالب بين الأطفال والكبار، أو اختبار مدى قدرة شخص على تحمل خبر مفبرك، وهذا يحدث كذلك فى حرب الشائعات التى تستثير الأعصاب، وتجعل من يستقبلها يعيش فى حالة من الأوهام والأكاذيب التى تشتته ذهنيًا، وتعصف به نفسيًا.
وما لا يدركه الكثيرون أن مجرد تسلل الخوف والقلق إلى عقل الإنسان يجعل المخ يفرز تلقائيًا هرمونًا تكون له القدرة على قتل الأعصاب، التى بدورها قد تتسبب فى الإطاحة بالجسد تمامًا، وهذا هو التحليل المنطقى للحرب النفسية التى قد يقع الكثيرون ضحايا لها، دون أن يدركوا كنهها.

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