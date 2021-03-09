الكنيسة تطلق كتيب عن «كاتدرائية ميلاد المسيح»

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كتيب جديد عن كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدراية الجديدة.وحمل الكتيب غلاف صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع البابا تواضروس، مع شرح مفصل لكاتدرائية ميلاد المسيح والتي تم افتتاحها في شر يناير بعام 2019م خلال الإحتفال بعيد الميلاد، وخلال زيارة السيد الرئيس والبابا.وقدم الكتيب شرحًا عن الفكرة التصميمية، للكاتدرائية والتي تأثرت بالعمارة القبطية ومستوحاه من تصميم الكنيسة الشرقية بمنطقة أبومينا الأثرية بمريوط في القرن السادس الميلادي،وهي عبارة عن قبوات متساوية بكل اتجاه وقبة بالوسط وينتهي كل قبو بنصف قبة.ويعد مبنى كاتدرائية العاصمة الإدارية من الطراز البيزنطي الأصيل، وتنتمي للنوع المعرف بـhall church"، حيث انها تخلو من أي أعمدة داخلية وتتميز بوجود فراغ مركزي تغطيه قبة بسيطة، ولها أربع أذرع تكون معا شكل صليب.