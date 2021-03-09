مجهولون يشوهون اللوحة التذكارية بكورنيش زفتى

شوه مجهولون اللوحة التذكارية لتطوير كورنيش النيل بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، وقاموا بتهشيم الزجاج الخارجي للوحة."الدستور"، تواصلت مع المسؤولين بالمحافظة، وعلى الفور وجه محافظ الغربية، بإصلاح ما أفسده المخربين وكلف أمن الغربية بتتبع من قام بالحدث.وكانت محافظة الغربية، استكملت أعمال رصف شارع عصمت حمادة، والشوارع الجانبية التابعة له، وهى المنطقة التي كانت تعاني منذ سنوات من عدم استكمال المرافق وأعمال الرصف، وكذلك شارع يوسف الجندي والشوارع المحيطة.وقال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، لـ"الدستور"، إن أعمال الرصف جارية في أرجاء المدينة، تنفيذًا لخطة محافظة الغربية في تنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الكورنيش ومنطقة الحي البحري وشارع محمد فريد وشارع سعد زغلول والجمهورية، وجار استكمال باقي شوارع المدينة الرئيسية خلال الأيام المقبلة.من جهته، قال محد سراح، رئيس المدينة إن المركز عانى منذ سنوات من عدم استكمال مرافقه، لكنها تشهد اليوم استكمال أعمال الرصف والمرافق للمدينة جنبًا إلي جنب مع تطوير القري التابعة لمركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة".