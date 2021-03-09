رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجهولون يشوهون اللوحة التذكارية بكورنيش زفتى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:21 م
اللوحة التذكارية
اللوحة التذكارية بكورنيش زفتى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شوه مجهولون اللوحة التذكارية لتطوير كورنيش النيل بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، وقاموا بتهشيم الزجاج الخارجي للوحة.

"الدستور"، تواصلت مع المسؤولين بالمحافظة، وعلى الفور وجه محافظ الغربية، بإصلاح ما أفسده المخربين وكلف أمن الغربية بتتبع من قام بالحدث.

وكانت محافظة الغربية، استكملت أعمال رصف شارع عصمت حمادة، والشوارع الجانبية التابعة له، وهى المنطقة التي كانت تعاني منذ سنوات من عدم استكمال المرافق وأعمال الرصف، وكذلك شارع يوسف الجندي والشوارع المحيطة.

وقال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، لـ"الدستور"، إن أعمال الرصف جارية في أرجاء المدينة، تنفيذًا لخطة محافظة الغربية في تنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الكورنيش ومنطقة الحي البحري وشارع محمد فريد وشارع سعد زغلول والجمهورية، وجار استكمال باقي شوارع المدينة الرئيسية خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال محد سراح، رئيس المدينة إن المركز عانى منذ سنوات من عدم استكمال مرافقه، لكنها تشهد اليوم استكمال أعمال الرصف والمرافق للمدينة جنبًا إلي جنب مع تطوير القري التابعة لمركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع فى جامعة المنصورة

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

«نيويورك تايمز»: وفاة نورتون جستر مؤلف كتب الأطفال عن 91 عاما

بيع نعل لرئيس وزراء بريطانيا السابق تشرشل في المزاد بـ44 ألف دولار

الهند تعتزم فرض رسوم استيراد على المعدات والخلايا الشمسية من أبريل 2022

أيام زمان

أزمة مشهد إرضاعها لطفلها.. حكايات من دفتر برلنتي عبد الحميد

«هؤلاء علموني».. حكايات القانوني الشهير مع عمالقة الفن المصري

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

الجمعة.. مناقشة 3 روايات بمكتبة إضاءات بمدينة 6 أكتوبر

صدور الطبعة الثانية من «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

المكتبة المتنقلة تواصل نشاطها الثقافي والفني بالجيزة